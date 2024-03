Até o dia 29 de março deste ano o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) da Prefeitura de Manaus está com desconto de 20% para os processos de viabilidade para publicidade na capital, na Gerência de Engenhos Publicitários (GEP). O pagamento é válido até o último dia útil do mês, no caso 29 de março.

O desconto visa a regularização do licenciamento anual pelas empresas e operadores de engenhos, que podem comparecer ao órgão, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), das 8h às 13h, presencialmente, procurando a Gerência de Cálculo e Arrecadação (GCA).

Após o dia 29, o preço do licenciamento passa a ser integral, sem a incidência do desconto.

Devem comparecer para fazer a quitação ou regularização representantes legais, devidamente acompanhados de procuração. Para dúvidas e mais informações, os interessados podem ligar para os seguintes contatos no Cálculo, 3625-4909 e 3625-5020, e 98842-7282 e o 98855-1631 (estes somente WhatsApp); e na Gerência de Engenhos pelo 98855-1628 (somente WhatsApp).

O post Publicidade:desconto de 20% na taxa anual de licenciamento em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.