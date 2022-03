Avalie o post

Além de oferecer apoio, o projeto também oferta orientações sobre formas de lidar com as questões das pensões de morte

Manaus – Para oferecer apoio a quem vive o processo do luto, projeto está com inscrições gratuitas abertas em Manaus para oferecer suporte psicológico aos viúvos e viúvas, bem como orientações sobre formas de lidar com as questões das pensões.

Projeto que oferece apoio a viúvos e viúvas abre inscrições gratuitas em Manaus (Foto: Divulgação / Manaus Previdência)

O grupo de apoio “Acolher” permite a participação voluntária de servidores ativos e aposentados, além de pensionistas do município. Os interessados em participar podem entrar em contato com o setor Psicossocial da Manaus Previdência, por meio do telefone (92) 3186-8027, como também pelo e-mail [email protected]

As reuniões do grupo de apoio começam a partir do dia 22 de março, sendo realizadas todas as terças-feiras, das 9h às 11h, pela plataforma Google Meet, com encontros semanais contínuos e pausas apenas nos feriados nacionais e municipais. Por isso, é indispensável que o participante tenha acesso à internet e ao computador, tablet ou celular.

O candidato passa por uma triagem com a equipe do projeto e, após o primeiro contato, o grupo de apoio se reúne de forma on-line para compartilhar vivências e emoções relativas ao luto e para o trabalho de psicoeducação, que envolve a discussão de temáticas relativas à viuvez. Há ainda um momento específico para tratar das orientações que envolvem temas burocráticos, como direitos e deveres dos segurados, recadastramento, documentação, declarações e uso do Portal do Segurado.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte