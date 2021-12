Avalie o post

O Projeto Social Oratório “Dom Bosco Sonha Conosco” encerrou o primeiro ano de atividades em Manaus nessa quinta-feira (16). Durante a cerimônia, crianças e adolescentes beneficiadas pelo projeto realizaram apresentações musicais, artísticas e receberam presentes de Natal. São atendidas 80 crianças venezuelanas e brasileiras de 6 a 12 anos de idade, no Colégio Dom Bosco, no Centro da capital.



São oferecidas quatro modalidades de atividades: futsal, artes plásticas, dança e música. Todos participam da Catequese. O Tiego Samir escolheu as oficinas de futsal e música. “Foi bom porque eu aprendi a flauta, eu não sabia tocar. Agora só falta comprar uma flauta, praticar mais. Foi muito bom, divertido, futsal também”, afirmou o participante de 13 anos.

O Padre Slawomir Drapiewski, diretor da unidade, conta que o projeto é uma forma de ajudar a tirar as crianças das ruas e homenagear Dom Bosco no centenário do colégio.

“Também durante esse tempo eles tiveram um momento de lanche e de evangelização. Algumas crianças são de famílias católicas, outras evangélicas. Durante esse tempo falamos para eles sobre Jesus e percebemos que essas crianças têm grande potencial e grandes sonhos”, afirmou o diretor do Colégio Dom Bosco.

O Oratório “Dom Bosco Sonha Conosco” vai continuar em 2022. As atividades retornam em fevereiro, três dias por semana, no contraturno da escola. A parceria com a Cáritas Arquidiocesana de Manaus beneficia crianças e famílias que vivem na área central da cidade, incluindo o entorno da Igreja dos Remédios e o bairro do Céu, como conta o Diácono Afonso Brito

“Essas famílias nós acompanhamos e aí surgiu a possibilidade de uma parceria aqui com Dom Bosco com esse projeto. A Cáritas faz o cadastramento, faz o acompanhamento. É um trabalho interessante que vai colocando a possibilidade de atender essas famílias na integração entre brasileiros e venezuelanos, pois são 40 crianças brasileiras e 40 venezuelanas”, contou o Diácono.



O projeto social conta também com o apoio do grupo Voluntário Missionário Salesiano da Polônia. Uma parceria que faz diferença na vida da filha e dos dois sobrinhos da venezuelana Roiran Martinez.

“Como eu estou sozinha com a minha filha, ela estava na escola e aí eu procurei esta escola para ela se distrair, pois não tenho TV, nem nada. Então ela gostou muito da escola, sempre chega alegre em casa e diz que gosta muito daqui”, afirmou Roiran.

