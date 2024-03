Duas mulheres pretas que contam as suas histórias e representam sua ancestralidade, desejos, angústias e seu dia a dia sem pudor através da dança. Esse é o enredo do espetáculo ‘Cosmogonia das Madonas’, inspiração para projeto ‘Cosmogonia das Madonas: Uma oficina pensada no teatro através das corpas das minorias’ que irá realizar entre os dias 26 e 28 de março oficinas de teatro performativo gratuitas no Prosamim, localizada no Centro de Manaus, próximo a Ponte da Avenida Leonardo Malcher. Ao todo serão ofertadas 15 vagas e as inscrições serão realizadas de forma presencial, no dia 26.

Com o objetivo de estimular a autopesquisa corporal e ancestral para o entendimento do seu local político social e auto etnográfico através do teatro performativo, as aulas serão divididas em três encontros que acontecerão no horário de 9h às 11h. As oficinas terão como público mulheres pretas, pardas, indígenas, quilombolas, mães solo, moradoras de favelas e LGBTQIAP+.

Cada encontro terá duração de duas horas e será dividido em etapas: o primeiro será teórico, seguido de uma aula prática com o compartilhamento de memórias e histórias. No terceiro momento será feita uma roda de conversa na qual as alunas irão debater sobre as suas impressões do conteúdo e de como eles se relacionam com a realidade delas.

O oficineiro e ator Elias DiFreitas conta que o desejo de sensibilizar e instigar mulheres artistas e não artistas a contar suas trajetórias, traços e vivências através da arte e seu próprio corpo foi o ponto inicial para realização do projeto. “Tudo começou dentro de uma disciplina da faculdade. Um experimento cênico no qual usamos a linguagem do teatro físico e teatro ritual. Depois de algumas apresentações, entendemos que a maioria do público, que era feminino, se sentia convidado à participar das cenas. Elas queriam falar, elas queriam dançar, elas queriam contar histórias que estavam engasgadas nas entranhas, então pensamos: vamos elaborar uma oficina”, relembrou.

A oficina contará com quatro instrutores, que fizeram parte da equipe original do Espetáculo Cosmogonia das Madonas: Elias DiFreitas, Ariel Kuma, Ivy Oliveira e Emily Cerdeira, divididos entre as etapas dos encontros.

“Estamos empolgados em poder compartilhar um trabalho tão especial para a gente e mostrar que a arte está em vários lugares e áreas da vida dessas mulheres. Que é importante olhar para si, para a sua história e dia a dia, e ver que podem ser transformados em cenas, em expressão!”, afirma a oficineira Emily Cerdeira.

O projeto foi contemplado pelo Edital Manaus Faz Cultura 2023, da Prefeitura de Manaus, por intermédio do Conselho Municipal de Cultura que prevê o incentivo à formação artística e cultural da população, e dar aos profissionais da cultura a oportunidade de ministrar formações artístico-culturais, voltadas para a população em geral nas diversas zonas da cidade.

Para mais informações, a equipe disponibilizou o número de telefone 984866357 (Elias DiFreitas).

Serviço

Evento: Oficina de teatro gratuita para mulheres em Manaus

Data: 26, 27, e 28 de março

Horário: 9h às 11h

Local: Prosamim Parque Residencial Manaus, sem número – embaixo da Ponte da Avenida Leonardo Malcher

Valor: Gratuito

Mais informações: 984866357 – Elias Freitas