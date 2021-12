Avalie o post

O repasse é parcial e a expectativa é que até o fim da campanha “Natal de encher os olhos”, do Amazonas Shopping, mais alimentos sejam arrecadados

Manaus – O Projeto Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (Sesc), recebeu do Amazonas Shopping, nesta quarta-feira (15), quase 1,5 tonelada de alimentos arrecadados na campanha “Natal de encher os olhos”. O repasse é parcial e a expectativa é que até o fim da ação, no dia 30 de dezembro, mais alimentos sejam arrecadados.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, disse que “esses alimentos vão beneficiar diversas instituições filantrópicas cadastradas no projeto Mesa Brasil”. Ela explicou que a parceria existe desde o início da pandemia. “Desde o ano passado todas as campanhas promocionais realizadas pelo shopping têm o objetivo de premiar os clientes e também estimular a solidariedade através da doação de alimentos (…). O nosso objetivo é continuar fazendo isso ao longo também de 2022”, frisou Ivanna.

O Amazonas Shopping está funcionando em horário especial nesses dias que antecedem as festas de fim de ano. Até sábado (18) as lojas do centro comercial funcionarão das 10h às 23h, ou seja, com uma hora a mais. No domingo (19) o shopping funciona das 10h às 22h.

Na segunda (20) e terça-feira (21), o Amazonas Shopping funcionará das 10h às 23h. Na quarta (22), o centro de compras abre das 9h às 23h. Já quinta-feira (23), estará aberto das 9h às 24h. No dia 24 (véspera do Natal), o horário será das 9h às 18h. No dia de Natal, 25, a abertura da praça de alimentação e serviços de lazer é facultativa, podendo funcionar das 12h às 22h. As lojas estarão fechadas.

No domingo (26), a Praça de Alimentação funcionará das 12h às 22h, assim como as lojas âncoras. As demais lojas abrirão das 14h às 22h.

Do dia 27 a 30, o horário de funcionamento do Amazonas Shopping será normal, das 10h às 22h. No dia 31 (véspera de Ano Novo), abrirá das 09h às 18h. No dia 1º de janeiro a abertura da praça de alimentação e serviços de lazer é facultativa, podendo funcionar das 12h às 22h. As lojas estarão fechadas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte