O Projeto de Telessaúde na Floresta, realizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Universidade Nilton Lins, está em busca de profissionais da saúde voluntários para atuar em aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas.

Buscando melhorar e garantir o acesso à saúde em regiões de floresta amazônica, a FSA promove diversos programas de atendimento à saúde. No contexto da pandemia, a realização de atendimentos básicos feitos de forma digital, como ocorre com o projeto Telessaúde, está gerando resultados positivos em comunidades distantes.

A iniciativa recebeu apoio do Todos pela Saúde, programa do Itaú Unibanco para combater a Covid-19, além de outros parceiros do Programa de Saúde na Floresta.

Podem se inscrever no programa de voluntariado médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, assistentes sociais ou profissionais de outras áreas da saúde, que morem em qualquer parte do Brasil ou do mundo (com diploma profissional validado no país) e que tenham disponibilidade para realizar atendimentos pela internet.

O profissional também pode escolher em qual comunidade, localizada em Unidade de Conservação estadual ou federal, deseja atuar. São comunidades ribeirinhas que ficam nos municípios de Eirunepé, Carauari, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Tefé, Coari, Uarini, Jutaí, Juruá, Alvarães, Fonte Boa, Manacapuru, Novo Airão Iranduba, Itapiranga, São Sebastião do Uautumã, Beruri e Maués, no interior do Amazonas, além da comunidade Três Unidos, na zona rural de Manaus.

Os interessados podem se inscrever aqui.