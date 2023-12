O Largo de São Sebastião recebe neste domingo (3), a partir das 17h, o Mundo Encantado do Natal promovido pelo Governo do Amazonas. O anúncio foi feito durante coletiva, nesta quinta-feira (30/11), no Centro Cultural Palácio da Justiça, Centro de Manaus.

Realizado por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa o evento cultural é um dos mais aguardados pelo público, com a parada natalina e a presença do Papai Noel. A programação contempla além dos espaços culturais da área central de Manaus, escolas, comunidades, igrejas e municípios.

Como todos os anos, o Mundo Encantado do Natal, gera oportunidades de trabalho e renda aos produtores de cultura. Neste ano, considerando os efeitos da estiagem severa, a temporada natalina reforça a economia do estado, proporcionando mais de mil postos de trabalho diretos.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, os fazedores da cultura se distribuem pelos bastidores da produção e ornamentação dos espaços culturais, espetáculos, apoio técnico e logístico, entre outras frentes essenciais para o funcionamento da cadeia produtiva cultural.

“A programação de Natal é geração de emprego não só para a classe artística, mas para muitos setores da economia criativa e até outros setores que são impactados diretamente a partir da nossa atividade. Além disso, a economia também será aquecida aqui na região do Centro com os visitantes que passarem pelas atrações”, disse o secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz.

Programação gratuita e diversificada

Visando aproximar as atrações artísticas da comunidade, nesta sexta-feira (1º/12), será promovida uma apresentação da Amazonas Band no Instituto Transformando Vida, na Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus. A partir das 19h, os músicos vão se apresentar aos alunos e à comunidade do entorno, o espetáculo “Transformando Pessoas para Transformar o Mundo”, que traz um repertório natalino composto por diversos ritmos praticados pela Amazonas Band.

No Largo de São Sebastião, de 3 a 23 de dezembro, uma programação semanal, composta por 80 espetáculos de música, dança, teatro e atrações circenses, será levada aos palcos do Largo de São Sebastião, Teatro Gebes Medeiros, Teatro da Instalação e Parque Rio Negro. Além dos corpos artísticos do estado, mais de 240 contratações de artistas foram efetuadas para atender à demanda dos espaços.

Ainda no Largo, a Feira de Natal reunirá 168 empreendedores locais, distribuídos em 22 stands, dedicados à comercialização de artigos de decoração, moda, artesanato e alimentos.

Os corpos artísticos também entram no roteiro de apresentações em seis igrejas da capital, sendo a primeira delas, a da Matriz, Catedral Nossa Senhora da Conceição. No dia 6 de dezembro, às 18h, a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos e a Madrigal do Amazonas apresentam o Concerto Natalino.

A tradicional Árvore de Natal será iluminada no dia 8 de dezembro, sendo o cartão postal no Largo de São Sebastião até 6 de janeiro de 2024.

Nesta edição, o público também irá contemplar, a partir do dia 8, a Exposição de Presépios, na Casa das Artes, rua José Clemente, Centro. A iniciativa é o resultado da parceria entre Secretaria de Cultura e a Igreja de São Sebastião. Funcionamento de terça-feira a domingo, das 17h às 21h.

Agendamento online

A Fábrica do Papai Noel, no Centro Cultural Palácio da Justiça, sucesso nas edições anteriores, retorna repaginado com ambientes lúdicos, interativos e com a presença do protagonista da temporada, Papai Noel, e de seus duendes, em uma verdadeira fábrica de presentes.

No Teatro Amazonas serão 13 noites de espetáculos. Do dia 8 a 10 e 13 a 17 de dezembro, às 19h, o público irá prestigiar uma das montagens mais tradicionais do período natalino, “O Quebra-Nozes e o Reino Encantado dos Doces”. O espetáculo será protagonizado pelo elenco do Ballet Álvaro Gonçalves, acompanhado pela Amazonas Filarmônica, Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, Madrigal do Amazonas e Coral do Amazonas.

No dia 10 de dezembro, às 11h, acontece o “Concerto crianças unidas do Brasil – Natal 2023”, do Centro Suzuki Amazonas, com a Orquestra de Câmara do Amazonas. E de 20 a 23 de dezembro, às 19h, o Teatro Amazonas será o palco do concerto “O Encanto de Natal”, com Amazonas Filarmônica, Orquestra de Violões, Balé Folclórico e Coral do Amazonas.

As entradas para a Fábrica do Papai Noel e espetáculos no Teatro Amazonas são feitas mediante inscrição online no Portal da Cultura (@culturadoam). Nesta sexta-feira (01/12), as primeiras vagas serão ofertadas para a Fábrica do Papai Noel.

Natal Itinerante, Cetis e municípios

Descentralizando as ações do Centro de Manaus, comunidades, municípios e escolas vão receber a programação do Mundo Encantado do Natal.

Os espetáculos promovidos pelos alunos do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro serão levados ao Natal dos Cetis (Centro de Educação de Tempo Integral) e ao Natal em Rede, este último, com transmissão de espetáculos online para 22 localidades do interior do estado.

A programação dos Cetis, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), acompanha o ano letivo dos alunos. Em Manaus, seis unidades serão contempladas e uma no município de Iranduba.

No Natal os Municípios entram no roteiro, Parintins, que inicia a programação no dia 2 de dezembro no Bumbódromo, e Envira, com apresentações no Ceti, escolas, cineteatro e ginásio do município.

Entre os dias 7 e 21 de dezembro, o Natal Itinerante, em parceria com o Fundo de Promoção Social (FPS), irá levar a tradicional Carretinha de Natal a cinco comunidades da capital. Fanfarras, personagens e espetáculos da Cia Metamorfose estão na programação que inicia no bairro Terra Nova, no Campo do Passarinho, zona Norte.

