Avalie o post



O Rodavida é resultado de um conjunto de ações previsto pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e o apoio do Ministério da Infraestrutura. As atividades fiscalizadoras ocorrerão durante as festas de ano, férias e carnaval, de dezembro a março de 2022. A meta é reduzir os acidentes de trânsito e promover a conscientização nas rodovias neste período de grande fluxo de pessoas e carros nas estradas brasileiras. No Amazonas, as BR’s terão ações constantes, como explica o policial rodoviário federal Matheus Santos.

A BR-174 liga o Estado do Amazonas a Roraima e a BR-319 o Amazonas à Rondônia. Em ambos os trajetos são encontradas cidades, algumas turísticas. A Polícia Rodoviária alerta para os cuidados necessários antes de pegar a estrada.

Em 2010 foram registradas 8700 mortes em rodovias federais no país. De acordo com o Governo Federal após a criação da Operação Rodovida houve um interrupção da sequência de alta. Em 2020, foram registrados cerca de 5800 óbitos.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Polícia Rodoviária Federal

Fonte