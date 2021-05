5 / 5 ( 1 voto )

Profissionais da saúde do município de Barcelos estiveram em caminhada na tarde desta sexta-feira (14), pedindo a aprovação do Projeto de Lei 2564/20, que institui o piso nacional dos profissionais de Enfermagem. O evento tem o apoio da Prefeitura de Barcelos, da Câmara de Vereadores e do Hospital Geral de Barcelos.

A luta pela aprovação do Projeto de Lei, de autoria do senador Fabiano Contarato (REDE/ES), acontece em todo o Brasil com a participação de profissionais desde o Dia da Enfermagem e do Enfermeiro, comemorado nesta quarta-feira (12).

“Hoje, esse movimento é uma luta nacional e acontece a favor do PL 2564/20 por melhoria salarial da categoria, enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, além de buscar também a diminuição da carga horária para 30 horas/semana. Estamos aqui pedindo um justo apoio, pois essa luta é nacional, do Amazonas de Barcelos”, disse Ricardo Vieira, Presidente da Associação Barcelense de Enfermeiros e Técnicos em enfermagem - ABETE.

A enfermeira Myres Teixeira, que atua no Hospital Geral de Barcelos, esteve na caminhada para fortalecer as reivindicações. Segundo ela, a demanda de serviços por causa da pandemia tem dificultado muito o trabalho dos profissionais da categoria.

“Nós estamos aqui, hoje, dando força ao movimento para que esse projeto seja aprovado, pois precisamos de melhor salário e uma menor carga horária de trabalho. A pandemia está nos deixando estressados como profissionais. Não queremos só aplausos, queremos que nos apoiem votando para a Aprovação da PL 2564/20”, disse a enfermeira Myres.

O link para votação é: https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=141900

CONFIRA AS FOTOS: