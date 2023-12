A Polícia Militar, por meio do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou nesta quinta-feira (30), a formação de 5.600 alunos junto ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), em Coari (a 363 quilômetros da capital).

A formatura foi a maior do estado amazonense e também contou com a participação de 20 mil coarienses durante a Solenidade de Formatura com a entrega dos Certificados PROERD.

As ações iniciaram com o Curso de Resistência às Drogas e à violência, em escolas municipais e estaduais do município de Coari, sob a coordenação do comandante da unidade militar, Major Maks Jean e do subcomandante, Tenente Fabiano Alves.

Ao final do programa, que dura, em média, três meses por turma, são entregues diplomas, camisas e bonés aos alunos, em uma solenidade de formatura, que conta com a participação dos pais, professores e gestores escolares.

Segundo o major Maks Jean, o material trabalhado pelos instrutores da PM na sala de aula é elaborado por psicólogos, pedagogos e especialista da área do direito.

“O Proerd se desenvolve da seguinte maneira: o policial militar vai à escola, os alunos recebem cartilhas com lições sobre como prevenir o uso de drogas, os malefícios que elas trazem para a saúde, sobre educação familiar, educação doméstica e bullying. Há toda uma conscientização para que o jovem se desenvolva e possa ser um cidadão de bem”, explica o major.

Mudança de comportamento

O subcomandante do 5º BPM , tenente Fabiano Alves, conta que o programa ajuda também a quebrar preconceitos que os estudantes e as comunidades têm sobre o trabalho da PM.

“Muitas das vezes, eles (alunos) têm até uma visão deturpada do que é o serviço policial militar.

E a partir do momento que ele chega à escola e observa o policial falando sobre o que são as drogas, a violência, os males que isso causa, eles passam a ter uma nova visão da Polícia Militar”, disse o tenente.

O instrutor do Proerd é um policial militar voluntário.

Para trabalhar no programa, o militar tem que passar por um treinamento, que envolve a participação de cursos nas áreas de saúde, educação, psicologia e legislação.

“O Proerd é um triângulo: família, polícia militar e a escola. Sem essas três bases o programa não funciona.

É necessário que os instrutores do Proerd tenham o apoio da escola, dos pais que dêem o exemplo para as crianças e claro da PM, que concede o policial para está dentro da sala de aula aplicando o programa”, finaliza o comando do Batalhão.

O Curso

Tem como objetivos e missão: reduzir, e se possível, eliminar o uso indevido de drogas entre os estudantes, orientando-os a refletir antes de tomar suas decisões; a estarem preparados para dizer não à ilícitos e de tornarem-se multiplicadores das informações obtidas durante o curso.

O post Proerd certifica 5.600 estudantes em Coari;programa afasta jovens das drogas apareceu primeiro em Portal Você Online.