Avalie o post

Devotos de São Pedro de Mariuá participaram no final da tarde desta terça-feira, (29-06), da tradicional procissão fluvial em homenagem ao padroeiro dos pescadores. Em Barcelos, tradicionalmente realizada todos os anos há mais de 50 anos, e reúne uma multidão de fiéis que percorrem o Rio Negro em reverência ao santo Padroeiro.

A procissão iniciou com o embarque do Santo na Balsa quase em frente da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e ao longo do percurso, dezenas de outros barcos se juntam, em uma singela demonstração de fé e devoção a São Pedro..

Iniciou-se o percurso de toda a orla até a Comunidade de São Pedro (Próximo ao Quartel do Exercito) na Capela de São Pedro, para o encerramento com a celebração de uma missa de Ação de Graças.

Devido a pandemia de Covid-19, a participação do público foi limitada para evitar aglomeração. E teve a participação de agentes da Vigilância Sanitária que orientaram a todos usarem máscara e álcool em gel e a tomaram toda as medidas necessárias para a segurança e saúde de todos.

Embarcações entre barcos de médio e pequeno porte e rabetas (canoas motorizadas) acompanharam a procissão soltando fogos de artifício em homenagem ao santo. O colorido das embarcações, alegremente enfeitadas para a data, é um espetáculo à parte, em manifestação religiosa em honra ao Padroeiro dos Pescadores.

A Procissão de São Pedro movimenta toda a comunidade católica barcelense, abrangendo também as comunidades/Bairros de Mariuá, Marará, Santo Antônio, Centro, Aparecida, Nazaré, São Sebastião, Bairro da Paz, enfim, envolve toda a cidade em um clima de religiosidade.

CONFIRA 60 FOTOS: