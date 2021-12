5/5 - (5 votes)

Barcelos - Tradicionalmente, no dia 8 de dezembro, devotos barcelenses celebram com uma programação especial o dia de sua padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Em uma grande demonstração de fé e religiosidade, centenas de católicos e fiéis se concentraram em frente a Igreja Matriz, onde também é o palco do Arraial em homenagem a Santa.

A procissão começou a partir das 17h com saída da Igreja Matriz, com uma caminhada que reúne multidões todos os anos começou com a saída da Igreja Matriz, que leva o nome da Santa e seguiu por várias ruas da cidade, sempre com orações e cânticos religiosos, finalizando com a Missa de ação de Graças na mesma Igreja.

A Procissão movimenta toda a comunidade católica barcelense, abrangendo também as comunidades/Bairros de Mariuá, Marará, Santo Antônio, Centro, Aparecida, Nazaré, São Sebastião, Bairro da Paz, enfim, envolve toda a cidade em um clima de religiosidade.

CONFIRA as fotos da procissão da Imaculada Conceição: