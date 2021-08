5 / 5 ( 3 votos )

Aconteceu nesta terça-feira (03), a inauguração do primeiro voo comercial da Azul Linhas Aéreas cujo roteiro é Manaus/São Gabriel da Cachoeira/Manaus. A nova rota para o município, situado a 852 quilômetros da capital, faz parte do plano de expansão regional da companhia e se dá por meio de um acordo firmado entre a Azul e o Estado em junho deste ano.

O plano prevê a expansão de rotas para pelo menos oito municípios do interior e para outros estados e foi aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas.