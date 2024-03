O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, não resistiu à pressão e à onda de violência de gangues no país e renunciou ao cargo nessa segunda-feira (11).

O anúncio ocorreu depois que líderes regionais se reuniram na Jamaica para discutir a transição política no país da América Central. Henry está em Porto Rico, após ter sofrido ameaça de gangues armadas.

Ariel anunciou a renúncia em vídeo: “O governo que lidero vai renunciar imediatamente após a instalação de um conselho [de transição]”.

“Quero agradecer ao povo haitiano pela oportunidade que me foi concedida. Peço a todos os haitianos que permaneçam calmos e façam tudo o que puderem para que a paz e a estabilidade voltem o mais rápido possível”, afirmou.

Henry lidera o país desde julho de 2021, após o assassinato do ex-presidente Jovenel Moïse. Ele adiou repetidamente as eleições, alegando que a segurança deveria ser restaurada antes do pleito.

Ataques coordenados

Agências de notícias informam que o Haiti vive uma onda de ataques altamente coordenados de gangues desde o início de março, com grupos armados incendiando delegacias de polícia e libertando prisioneiros.

Estima-se que 80% da capital haitiana seja controlada por gangues que tentam tomar a parte restante do território. Em várias partes do país acontecem protestos de civis marcados por pedidos à liderança para lidar com a crise.

O secretário-geral das Nações Unidas disse estar “profundamente preocupado” com a piora da insegurança na capital do Haiti, Porto Príncipe. António Guterres reiterou que é preciso adotar medidas urgentes, especialmente no fornecimento de apoio financeiro à missão de Apoio à Segurança Multinacional não pertencente às Nações Unidas.

