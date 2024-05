A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizou, neste domingo (19), o serviço de transbordo de resíduos retirados dos rios e igarapés nos últimos 30 dias na capital. A expectativa é de que a quantidade de resíduos seja menor, por conta da utilização das ecobarreiras instaladas durante esse período.

De acordo com a Prefeitur de Manaus, são recolhidos cerca de 500 a 700 toneladas de resíduos sólidos por mês e a meta, com as ecobarreiras instaladas nos 33 igarapés da capital, é reduzir essa quantidade em até 70% a 80%.

De acordo com o prefeito David Almeida, somente com as três ecobarreiras já implantadas, foi possível recolher cerca de 60 toneladas de lixo que foi impedido de chegar até o rio Negro.

“A intenção que nós temos, com a instalação das ecobarreiras, é segurar esse lixo para que ele não chegue ao rio Negro, e assim a gente contribui para o meio ambiente. Esse lixo que já está aqui não pode mais também ser utilizado para reciclagem, ele já está contaminado, e com a utilização da ecobarreira, o lixo que fica na ecobarreira consegue ser selecionado e reciclado”, disse.

As próximas ecobarreiras serão instaladas nos igarapés do Quarenta, Passarinho e do Franco, nas zonas Sul, Norte e Oeste da capital, respectivamente.

O prefeito acrescentou que esse trabalho integra o projeto Anjos da Floresta, que visa recuperar os mananciais da capital no prazo de 10 a 15 anos. Além disso, há previsão de redução de gastos com limpeza pública em até 20%, mas para isso também é necessária a conscientização de toda a população, pois esse lixo é fruto do descarte irregular.

“Nós vamos trabalhar a conscientização ambiental para que as pessoas possam fazer o descarte correto desses resíduos sólidos, e assim a gente possa economizar 20% desse orçamento que temos para o lixo, para aplicar em segurança, em educação, infraestrutura, mobilidade urbana, e assim viver numa cidade melhor”, completou Almeida.

O prefeito ainda informou a população sobre o serviço de coleta agendada, realizado pela Semulsp, para evitar que resíduos, como geladeira, colchões, sejam descartados nos igarapés.

“Você que tem um material de grande porte e queira descartar, nós temos na Semulsp a coleta agendada. A prefeitura vai na porta da sua casa recolher o seu colchão, a sua TV, a sua geladeira, todo aquele material que você tem de grande porte que quer se desfazer. Liga para a Semulsp, faz o agendamento, e a gente vai buscar na sua porta”, ressaltou.

Os materiais recolhidos da orla da cidade pelas equipes da secretaria foram transportados do porto Trairi, no bairro Compensa, zona Oeste, até o Aterro Sanitário Municipal, localizado no quilômetro 19, AM-010 (Manaus – Itacoatiara).

O secretário Sabá Reis espera que as imagens dos resíduos recolhidos nas ecobarreiras sirvam para conscientização da população manauara.

“Mais do que reter, eu tenho a esperança de que as ecobarreiras sirvam também pedagogicamente para a consciência das pessoas. Eu espero que um dia nem a ecobarreira seja mais necessária, e isso nós vamos depender da consciência do nosso povo. Todos precisam entender que água é vida e lixo também mata”, declarou Reis.

Na manhã deste domingo, o prefeito ainda inspecionou o serviço de retirada de resíduos da ecobarreira instalada no Passeio do Mindu, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, que estava acumulada devido a contenção de todo o lixo trazido pela força das águas das chuvas.