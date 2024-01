Marie-Louise Eta comandou o Union Berlin em vitória sobre o Darmstadt.

Marie-Louise Eta se tornou a primeira mulher a comandar um time na elite do futebol europeu. Ela esteve à frente do Union Berlin contra o Darmstadt em jogo que terminou em 1 a 0, neste domingo (28).

Foi a primeira vez na história que uma mulher comandou uma equipe masculina em jogo da primeira divisão do futebol alemão. O atacante Benedict Hollerbach foi responsável por marcar o único gol do jogo que ajudou a tirar o Union Berlin da zona de rebaixamento.

Eta é auxiliar da comissão permanente do clube e está substituindo o treinador Nenad Bjelica, que cumpre suspensão na última rodada. Ela dividiu a função com o também auxiliar Danijel Jumic durante o jogo, que passo instruções ao jogadores em campo, e também atendeu aos jornalistas após a partida.

Marie-Louise Eta tem 32 anos e assumiu a comissão técnica permanente do Union Berlin em 2023. Foi jogadora do Turbine Potsdam, Hamburgo, Cloppenburg e Werder Bremen. Na temporada de 2009/10, Eta venceu a Champions League Feminina com o Potsdam.

