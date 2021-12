Avalie o post

O bairro Tarumã, na zona Oeste, um dos 14 bairros da capital considerados, atualmente, em situação de alta vulnerabilidade às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, recebeu, nessa terça-feira (14), um reforço nas ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A programação da Semana de Combate ao Aedes aegypti, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), incluiu mobilização da comunidade e atividade educativa para a adesão ao “Checklist 10 Minutos de Combate ao Aedes”, estratégia em que cada pessoa é orientada a colaborar para interromper a proliferação do mosquito dentro do próprio imóvel.



De acordo com o chefe do Núcleo de Controle da Dengue da Semsa, Alciles Comape, o foco são as áreas que foram mapeadas no diagnóstico de infestação do Aedes aegypti, apresentando alta no registro de casos das doenças e maiores índices de larvas de mosquito.

“O número de casos de dengue apresentou este ano um aumento de 150% nas notificações, em comparação com o ano passado. Mas já houve uma redução dos casos no segundo semestre. Em junho, o diagnóstico de infestação do Aedes apontou 25 bairros em alta vulnerabilidade e em novembro o número reduziu para 14 bairros”.

Atualmente, além do Tarumã, a zona Oeste tem mais quatro bairros em alta vulnerabilidade: Santo Agostinho, Nova Esperança, Alvorada e São Jorge.

Casos

Entre janeiro e novembro de 2021, Manaus registrou 3.808 casos confirmados de dengue, sendo que 3.053 foram registrados no primeiro semestre do ano. Também houve o registro, neste ano, de 58 casos confirmados de zika e 49 de chikungunya.

Fonte: Prefeitura de Manaus

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Manaus





Fonte