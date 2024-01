Policiais civis do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, na terça-feira (30/01), Weslen Salomão Oliveira Silva, 23, por tentativa de homicídio contra um jovem de 20 anos. O crime ocorreu no dia 27 de novembro de 2023, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular do 20° DIP, na ocasião do crime, Weslen desferiu cerca de cinco facadas na vítima, que sobreviveu aos ferimentos. A motivação seria ciúmes da ex-namorada dele, que estaria com o jovem.

“Desde a data do fato estávamos em diligências em busca do paradeiro do indivíduo. Na noite de ontem, recebemos denúncias anônimas informando que Weslen estava em uma casa no bairro São José Operário, zona leste da cidade. Fomos ao endereço e cumprimos o mandado de prisão em seu desfavor”, disse o delegado.

Weslen Salomão Oliveira Silva responderá por tentativa de homicídio. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.