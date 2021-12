Avalie o post

Ele é suspeito de matar uma mulher para roubar o carro dela

Manaus – Thiago Pereira Lima, foi preso na noite de quinta-feira (9), na Boulevard Pedro Rates, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus). O homem é suspeito de participar da morte de Alcilene Rabelo Miranda, no dia 09 de outubro.

(Foto: Divulgação)

O criminoso foi encontrado após investigações que descobriu que o homem vivia disfarçado de mendigo. Ele é suspeito de matar Alcilene Rabelo, para roubar o carro da vítima. O crime ocorreu no bairro Alvorada, em Manaus quando a mulher foi atacada e sequestrada por três homens. O carro e a vítima foram encontrados no dia 12 de outubro, em ramais distintos no município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus).

De acordo com a polícia, pelo mesmo crime a Equipe de Investigação do 10º DIP já havia apreendido pelo crime.

Pelo crime, um adolescente de 16 anos já havia sido apreendido e outro autor faleceu durante as investigações. Segundo a polícia, um quarto indivíduo está foragido.

O homem foi preso e encaminhado o Sistema Penitenciário do Estado, e ficará a disposição da Justiça.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

