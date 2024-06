Nesta segunda-feira (10), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, elogiou a condenação de três torcedores do Valencia na Espanha a oito meses de prisão por insultos racistas contra Vinícius Júnior. Para o dirigente, essa ação representa um avanço positivo no combate ao racismo no futebol. Infantino expressou sua satisfação com a postura firme das autoridades espanholas diante do abuso racista contra o jogador brasileiro. Em suas redes sociais, ele destacou a importância de medidas enérgicas nesses casos. Durante o Congresso da Fifa em Bangcoc, o presidente reforçou a posição da entidade em relação ao racismo nos estádios e nos campos de futebol. Ele enfatizou que não há mais espaço para esse tipo de comportamento e que as pessoas que agem de forma racista não são bem-vindas no esporte. Infantino ressaltou a necessidade de excluir esses indivíduos da comunidade futebolística.”Vamos pressionar para que o racismo seja reconhecido como crime em todos os países e, como foi visto em Espanha, quando ocorre um crime, vamos pressionar para que seja tratado com a severidade que merece.”, disse ele em trecho do comunicado divulgado.

Publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA