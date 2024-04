O Encontro Nacional das Empresas de Asseio e Conservação (Eneac 2024), realizado pela Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), com foco na integração de empresários e profissionais do setor de serviços terceirizáveis, homenageou o empresário amazonense na abertura do evento, José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac. Ele recebeu o prêmio Benemérito do Setor, a maior condecoração concedida pela Febrac, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à categoria.

A honraria exalta personalidades que tenham contribuído de forma significativa para desenvolvimento e progresso do setor de limpeza e conservação. Em seu discurso de agradecimento, Tadros ressaltou a força do setor de serviços na economia brasileira, sendo “responsável por cerca de 75% do PIB nacional”, bem como a atuação da Febrac em defesa dos interesses do segmento.

O Eneac acontece até o dia 14 de abril, em Florianópolis, Santa Catarina, atraindo cerca de 800 participantes para os painéis, debates e atrações culturais, promovendo um ambiente propício para a troca de informações, networking e realização de negócios. A agenda do Eneac inclui nomes como o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o economista Ricardo Amorim, o ex-jogador e técnico de vôlei Giovane Gávio, entre outras autoridades e personalidades.

