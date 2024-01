Presidente da Câmara, Arthur Lira não estará presente no ato do 8 de janeiro que será realizado nesta segunda-feira (8), em Brasília. O político alega problemas de saúde na família como motivo de sua ausência e já avisou o presidente Lula por telefone na noite deste domingo (7), de acordo com informações da revista Veja..

A falta de Lira ao ato é uma ausência marcante em um evento em que várias figuras importantes estarão presentes. A desistência da participação do presidente da Câmara revela um certo distanciamento entre os poderes Executivo e Legislativo neste momento em que o país segue dividido politicamente, além de uma independência de Lira em relação ao governo federal.

Convocado por Lula, o ato do 8 de Janeiro deveria ser uma manifestação do Estado, para ressaltar a democracia como resposta aos crimes praticados na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

