O Fundo Manaus Solidária entregou, nesta quarta-feira (15), o presépio flutuante com trenó do Papai Noel, no Porto de Manaus, Centro. Com 30 metros de altura e montado em cima de uma balsa, que mede 49 metros de comprimento e 15 metros de largura, o presépio é o principal símbolo do projeto “Natal das Águas, Luz da Esperança”.



Além do presépio e do trenó com o Papai Noel, a embarcação conta com uma árvore de Natal, e demais personagens que integram o cenário do nascimento de Jesus – os Reis Magos, Maria, José, o menino Jesus, anjos, além de animais. A balsa vai passar em diversas comunidades da zona ribeirinha, levando brinquedos e o encanto do Natal.



Na noite dessa quarta-feira (15), a balsa fez um passeio pela orla do Amarelinho, no Educandos, zona Sul, e na Ponta Negra, zona Oeste. Nesta quinta-feira (16), a embarcação segue para a primeira viagem, dentro da programação do projeto Natal das Águas, Luz da Esperança, pelo rio Amazonas, nos polos Aruarú e Cueiras, para a distribuição de brinquedos e desfile pelo rio.

“O Natal é a época mais linda do ano. Levar essa balsa com todas essas luzes do encanto natalino aos manauenses da zona ribeirinha, é levar esperança de dias melhores”, comentou a presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida.

Fonte: Prefeitura de Manaus

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Manaus

