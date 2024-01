O Prêmio Educador Transformador, uma iniciativa conjunta do Sebrae, Bett Brasil e Instituto Significare, segue com inscrições abertas até o dia 05 de fevereiro de 2024. Os vencedores nacionais de cada uma das sete categorias da premiação receberão pacote completo para participar do maior evento de inovação em educação da América Latina. A inscrição é totalmente gratuita e pode ser feita no site do Prêmio: https://educadortransformador.com.br/

Podem participar da premiação professores que lecionam em escolas públicas ou particulares, nos seguintes níveis ou modalidades de ensino:

• Educação Infantil;

• Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 5º ano);

• Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º ano);

• Ensino Médio Regular;

• Educação Profissional Técnica;

• Educação Superior;

• Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os projetos elegíveis devem ter sido realizados entre os anos de 2021 e 2023, por professores vinculados a instituições de ensino, e podem ter diversos formatos, tais como: atividades, estudos, jogos, metodologias, cursos, tecnologias, desafios, apresentações, competições, serviços, produtos entre outros. O anúncio dos vencedores deve ocorrer no final de abril de 2024, durante a realização da 29ª edição da Bett Brasil, em São Paulo.

A premiação tem como propósito reconhecer e destacar os projetos pedagógicos implementados por professores de todo o Brasil, entre os anos de 2021 e 2023. Na atual edição do prêmio os projetos participantes terão a oportunidade de concorrer nas etapas estatual, regional e nacional. Os vencedores das sete categorias das 5 regiões do Brasil participarão da Bett Brasil 2024.

"O Prêmio Educador Transformador é um tributo merecido aos educadores, pelas suas lutas e triunfos na educação", afirmou o professor Wellington Cruz, presidente do Instituto Significare. Ele ressalta que a celebração vai além das conquistas de projetos educacionais, sendo principalmente uma homenagem à coragem dos professores e professoras. Enfrentando desafios, eles moldam um amanhã melhor para todos nós. Cruz destaca: "Cada projeto inscrito no Prêmio Educador Transformador é um testemunho da paixão incansável de um professor pela educação de qualidade. Essa paixão possibilita a realização de sonhos e a transformação de realidades.”

Para obter uma visão geral dos principais critérios de avaliação e seleção dos projetos no Prêmio Educador Transformador, estão disponíveis no site do Prêmio, vídeos recém-lançados da série "DIÁLOGOS", com especialistas que abordam temas relevantes para o entendimento da educação transformadora.

Confira o cronograma previsto para o Prêmio Educador Transformador:

• 16/10/2023: Lançamento e abertura das inscrições.

• 05/02/2024: Encerramento das inscrições.

• 25/03/2024: Divulgação dos vencedores estaduais.

• 05/04/2024: Divulgação dos vencedores regionais.

• Anúncio dos vencedores: Bett Brasil 2024