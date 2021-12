Avalie o post

Manaus – O Centro Integrado Municipal de Educação Lúcia Melo Ferreira Almeida foi inaugurado na manhã desta terça-feira(3), no bairro Novo Aleixo, na zona norte da capital. O nome da unidade de ensino foi uma homenagem a falecida esposa do prefeito de Manaus, David Almeida.

A nova unidade de ensino foi inaugurada com capacidade para atender inicialmente 1305 alunos, divididos entre 480 alunos para a Educação Infantil e 825 alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A mais nova unidade escolar é uma das ações do projeto de expansão e melhoria educacional da rede pública municipal de Manaus. A medida visa expandir o número de crianças na escola, além de melhorar a capacidade do ensino no Município.

Para esse Centro Integrado Municipal de Educação, ficará a disposição um corpo docente de 30 professores. Ao todo, serão 10 salas de aula para a Educação Infantil e 12 para o Ensino Fundamental.

Além das salas, a escola também é equipada com quadras poliesportivas, playground, laboratório de informática, biblioteca, dentre outros. A expectativa é que o inicio das aulas seja organizado para 2022.

O nome da unidade de ensino foi uma homenagem a falecida esposa do prefeito de Manaus, David Almeida. Ela faleceu vítima de câncer, ainda em 2019. Na cerimonia de inauguração, um emocionado David Almeida relembrou momentos ao lado de sua esposa. A família de Lúcia também esteve presente.

Para ele, a unidade escolar visa o futuro. “Daqui sairão às pessoas que mudarão o mundo. Os professores tem uma responsabilidade enorme. É através da educação que venceremos”, disse ele, ao longo do discurso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

