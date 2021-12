5/5 - (1 vote)

A Prefeitura de Manaus suspendeu o Edital de chamamento público que concederia apoio financeiro para o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial ‘A’ e ‘B’ do Carnaval 2022. A decisão consta no Diário Oficial do Município no dia 10 de dezembro.



O edital foi publicado no dia 11 de novembro e a previsão era de que as propostas fossem apresentadas até 11 de dezembro. A Manauscult, Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos selecionaria as escolas de samba para celebrar o temo de colaboração, estimado em R$ 2,2 milhões.

Conforme o documento, a suspensão se justifica em razão da pandemia e em respeito às medidas de restrição impostas pelas autoridades da área da saúde. “A administração pública tem por obrigação agir com cautela diante da possível incidência da nova cepa variante do vírus da Covid-19, denominada “Ômicron”, o que causa insegurança na realização dos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial no Carnaval de 2022”, afirma a publicação.

A suspensão é por prazo indeterminado e as novas datas de entrega das propostas serão divulgadas oportunamente e publicadas no Diário Oficial do Município de Manaus.