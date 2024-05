Texto: Ana Patrícia Dias

A Prefeitura de Manaus encaminhou à Câmara Municipal de Manaus (CMM), na terça-feira (21), uma proposta de reajuste de 3,69% para os professores do município. A porcentagem corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no período entre maio de 2023 e abril de 2024.

A medida visa atender à reivindicação da categoria, que havia recusado a proposta anterior de reajuste de apenas 1,25%. O novo percentual, segundo a prefeitura, busca recompor as perdas salariais dos servidores diante da inflação.

O reajuste terá caráter retroativo, ou seja, será aplicado contando a partir de 1º de maio deste ano. Além disso, a proposta prevê o pagamento de um abono complementar aos servidores, também proporcional ao salário e sem incorporar ao vencimento básico.

Conforme o documento enviado à CMM, este abono não terá impacto no cálculo de outros benefícios, tampouco sofrerá descontos previdenciários ou de assistência médica.

A proposta segue para análise da Câmara Municipal de Manaus, que decidirá sobre sua aprovação final