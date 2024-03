Em alusão ao mês das Mulheres, comemorado em 8 de março, a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) da Prefeitura de Manaus promove, desta segunda-feira (4) até o dia 31, a feira de empreendedorismo feminino, “Empodera Ela”, que será realizada em uma loja colaborativa no térreo do Amazonas Shopping, na avenida Djalma Batista.

O evento tem o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino local, além de promover o artesanato e a economia criativa como fonte de renda para mulheres inseridas no mercado de trabalho.

“Acreditamos que, unindo nossas vozes, experiências e habilidades, podemos criar uma rede que inspire mudanças para o empreendedorismo feminino”, destacou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

A exposição vai acontecer das 10h às 22h, com a participação de 20 empreendedoras cadastradas no Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc), da Semtepi. Programado para acontecer durante todo o mês, o evento contará com a presença de cinco artesãs por semana, apresentando diferentes segmentos de artesanato, com produtos a partir de R$ 20.

