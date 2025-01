A equipe de educação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realiza ação de orientação para motoristas, pedestres e usuários do transporte público sobre as recentes intervenções viárias promovidas pela Prefeitura de Manaus nas avenidas do entorno da Arena da Amazônia.

Dentre as mudanças está a ligação direta entre as avenidas Constantino Nery e Torquato Tapajós, que elimina a necessidade do semáforo próximo à Estação de Transferência 2 (Arena).

A nova alça de acesso, localizada em frente ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), permite que os motoristas sigam direto para a Torquato Tapajós, sem paralisação no semáforo.

O semáforo permanece no local, mas está ajustado para atender, exclusivamente, aos ônibus que utilizam a estação e aos motoristas que precisam acessar a rua Lóris Cordovil, fazendo a conversão à esquerda.

A avenida Pedro Teixeira, agora, opera em sentido único (sentido avenida Djalma Batista) no trecho entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista.

De forma complementar, a rua da Indústria se tornou o acesso principal ao sentido contrário, conectando quem vem da avenida Djalma Batista para acessar a Constantino Nery.

No trecho sob o viaduto de Flores foi realizado uma adequação geométrica no retorno no sentido Centro-bairro. A intervenção amplia a área de circulação, facilitando o acesso à Torquato Tapajós para motoristas vindos da Constantino Nery.

A Prefeitura de Manaus reforça que as obras no entorno da Arena da Amazônia fazem parte de um planejamento estratégico para modernizar o sistema viário e melhorar a mobilidade urbana na capital.

O post Prefeitura de Manaus orienta sobre intervenções na Constantino Nery; mudanças apareceu primeiro em Portal Você Online.