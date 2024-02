A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), abre, nesta quinta-feira (8/2), as inscrições para o programa Empretec, com a oferta de 30 vagas para empreendedores de toda a cidade. O curso vai acontecer no Casarão da Inovação Cassina, localizado no centro histórico da capital.

Com recursos do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq) e execução do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o programa tem como objetivo aprimorar as capacidades dos empreendedores, por meio de uma metodologia exclusiva, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), além de auxiliar os participantes a identificar novas e promissoras oportunidades de negócio.

“Essa é mais uma oportunidade que a Prefeitura de Manaus concede aos empreendedores para promover conhecimento, aprendizado e muita experiência. Por ter forte influência na região, a cultura empreendedora precisa ser impulsionada, por isso, nossa missão para este ano é garantir mais capacitação e networking”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

As inscrições estarão abertas até as 17h desta quinta-feira, 8/2, e os interessados em participar devem acessar o link: https://bitly.ws/3csbK. As aulas vão acontecer de 4 a 9 de março, das 8h às 17h, com 60 horas de imersão, distribuídas em seis dias de seminário, quando os participantes serão desafiados, em atividades práticas, a desenvolverem e aprimorarem as características de comportamento empreendedor.

Ao todo, serão trabalhadas dez características do empreendedor: Busca de oportunidade e iniciativa; Persistência; Correr riscos calculados; Exigência de qualidade e eficiência; Comprometimento; Busca de informações; Estabelecimento de metas; Planejamento e monitoramento sistemáticos; Persuasão e rede de contatos; Independência e autoconfiança.