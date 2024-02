A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou, nesta segunda-feira, 12/2, mais uma etapa da obra emergencial para conter a erosão na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, que acabou comprometendo duas faixas da via. As equipes chegam à fase do reaterro e de contenção com 2 mil sacas em rip-rap para fechar a erosão.

“Aqui aconteceu um rompimento de uma drenagem profunda que tinha mais de 15 anos. Na época, foi feita apenas com tubo de concreto sem ferro na sua armação, e agora estamos trocando para tubos mais resistentes com aço na sua estrutura, que é o concreto armado, e deve durar por 40 anos”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior.

No domingo, 11/2, as equipes da Seminf encerraram os trabalhos tarde da noite. Nesta segunda-feira, retomaram nas primeiras horas do dia, enchendo e costurando 2 mil sacas de rip-rap com farofa (mistura de cimento e areia).

Os trabalhos são realizados com o apoio de uma retroescavadeira e escavadeira hidráulica, descendo as sacas de rip-rap e aplicando o aterro para fechar essa cratera que chegou a seis metros de profundidade.

“Essa é uma área que tem centros comerciais, faculdade, igreja e hospitais. Não podemos deixar a via paralisada, estamos aproveitando mais uma vez o período de Carnaval para resolver o problema de forma definitiva e devolver até a Quarta-Feira de Cinzas. Trabalharemos de dia, noite e madrugada para cumprir essa meta”, complementou o secretário.

A equipe trabalhou na substituição de dez tubos que sofreram rompimentos por conta do desgaste do tempo e foram sobrecarregados pelas últimas fortes chuvas, por serem peças de concreto e não suportarem o volume das águas das chuvas e nem a pressão do aterro.

A prefeitura implantou novos tubos de concreto armado mais resistentes, e agora trabalha no aterro e rip-rap para, na sequência, aplicar o asfalto e fazer a calçada