A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), prestará apoio necessário com agentes de trânsito à concessionária Águas de Manaus para garantir a segurança viária e dos trabalhadores durante as obras de implantação de rede de esgoto na avenida Constantino Nery.

A partir de segunda-feira (11), as equipes da empresa começarão a trabalhar em frentes de obra no período noturno, como parte do programa “Trata Bem Manaus”, que visa expandir o sistema de esgotamento sanitário na capital amazonense.

As obras ocorrerão todos os dias, das 20h até as 5h, e continuarão até o final do mês de abril. Diferente do inicialmente previsto, as implantações acontecerão no trecho que vai do Olímpico Clube até a ponte dos Bilhares. Durante as operações, as faixas próximas ao canteiro central, em ambos os sentidos da avenida, serão interditadas.

No final de semana, as obras terão início às 22h de sábado e seguirá até as 5h da manhã de segunda-feira. Os agentes estarão prestando o apoio necessário no local.

De acordo com a concessionária, outras áreas também estão programadas para receber a instalação de redes de esgoto, incluindo a Praça 14 de Janeiro, Cidade Nova, Ponta Negra e Parque 10 de Novembro.

A atuação do IMMU é crucial para garantir que o serviço seja executado com total segurança, reduzindo, ao máximo, os efeitos no tráfego.

