5/5 - (1 vote)

Manaus – A Prefeitura de Manaus abre, nesta quarta-feira, 1º, às 9h, a programação do “Dezembro Vermelho”, mês de intensificação das ações de prevenção e incentivo ao diagnóstico precoce do HIV/Aids, e de mobilização da sociedade, com o objetivo de reduzir o preconceito e promover o respeito e a garantia dos direitos à saúde de todas as pessoas vivendo com HIV.

Estudo cita avanços, mas alerta para aumento de casos em alguns países (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A ação será na Clínica da Família Desembargador Fábio do Couto Valle, na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, s/nº, no Jorge Teixeira, zona Leste.

Durante todo o mês, a Rede Municipal de Saúde vai atuar na ampliação da oferta de testagem rápida para o diagnóstico do HIV, e de preservativos masculinos e femininos, além da organização de atividades educativas para orientar a população sobre a importância da prevenção.

SERVIÇO

O quê – Abertura do ‘Dezembro Vermelho’

Quando – Quarta-feira, 1º/12

Horário – 9h

Onde – Clínica da Família Desembargador Fábio do Couto Valle, na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, s/nº, bairro Jorge Teixeira, zona Leste