5 / 5 ( 6 votos )

A Prefeitura de Barcelos reuniu, na tarde desta quinta-feira (19), com alguns representantes da categoria dos mototaxistas da cidade. Na ocasião, foram discutidas várias questões que têm afetado a classe desde o início da Pandemia.

Participaram da reunião o Secretário de assuntos estratégicos, Josemir Macedo, juntamente com Prof. Sandomar Furtado de Paula Rodrigues. Ouviram a reinvindicação da classe e estão acompanhando a situação da categoria para encaminhar as pautas solicitadas ao Prefeito Edson Mendes.

“Cuidar da segurança e conforto também no transporte dos barcelenses e proporcionar serviço de qualidade é o nosso principal objetivo. Essa reunião tem o propósito de alinhar com os profissionais algumas demandas que estão sendo solicitadas pela categoria, visando benefícios tanto para os mototaxistas, quanto para o público que usufrui do serviço de transporte”, disseram Sandomar e Josemir.

Um dos mototaxistas presentes na reunião, diz que ficou satisfeito com os bons resultados da reunião.

“Saímos daqui satisfeitos. Acho importante ter esse contato com a gestão municipal e a aproximação com o Prefeito. Sabemos que as mudanças são benéficas tanto para nós, quanto para nossos clientes,” afirmou.

Por fim, os mototaxistas disseram estarem vivendo um momento muito difícil pois o número de usuários que utilizam o transporte na cidade caiu – devido à pandemia do coronavirus – e isso tem causado dificuldades até mesmo na aquisição de novas motos bem como para a manutenção das atuais e regularização total dos documentos necessários para a atividade da categoria. E a prefeitura esta disposta a ajudar também esta classe de trabalhadores barcelenses.

CONFIRA FOTOS: