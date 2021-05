5 / 5 ( 2 votos )

O aniversário de 263 anos de Barcelos, celebrado hoje, dia 6 de maio, será comemorado de forma virtual neste ano. Devido à pandemia do Coronavírus, as atividades festivas foram canceladas e para a data não passar em branco, a Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizará a live Cultural “Barcelos 263 anos”, diretamente do Hotel Amazonita na tarde desta quinta-feira a partir das 16h.

O show virtal reunirá artistas barcelenses e muito bailado do Peixe Ornamental, com alguns itens da Agremiação Acará-Disco e Peixe Cardinal, levando ao palco um panorama da produção musical da cidade, indo do samba ao rock, da MPB ao Peixe Ornamental de Barcelos.

“Essa Comemoração digital é uma estratégia da Secretaria de Cultura neste momento de pandemia, acredito que é uma ótima plataforma para homenagear nossa Barcelos e, ao mesmo tempo, conscientizar as pessoas da importância do isolamento social”, afirmou o secretário de Cultura, Chiquinho Moreira.

Participarão do evento os músicos: Ericson Mendonça, Odiilene Nunes, Thales Chagas, Crislayne Macedo, Marielem Galvão, Joãozinho, Dery, Júnior Maia e muito mais. A apresentação será do Guinho Martins.

Toda a população poderá prestigiar a apresentação online, com transmissão ao vivo, a partir das 16 horas, na Página Barcelos na NET (www.facebook.com/barcelosam) e nos canais oficiais da Prefeitura no Facebook. O palco da live será o Hotel Amazonita às margens do Rio Negro. Vale ressaltar que não haverá público no local e serão adotadas todas as medidas de segurança para prevenção ao Coronavírus.

PARABÉNS BARCELOS!