5 / 5 ( 1 voto )

A Prefeitura Municipal de Barcelos e a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Idoso - SCFV/CRAS, SEMSA, MP e apoio da Vereadora Suane, realizaram nesta terça-feira, 15 de Junho, uma atividade em alusão ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa.

O objetivo é despertar a sociedade como um todo no processo de sensibilização para coibir, diminuir e amenizar o sofrimento da pessoa idosa, principalmente neste momento de isolamento social.

Na ação, teve a participação de 40 idosos, todos utilizando máscaras e álcool em gel, além de manterem o distanciamento entre eles. Na ocasião, a SEMSA na UBS de Nazaré realizou teste de glicemia e aferição de pressão.

O evento contou com uma programação diversificada, iniciando com a Acolhida, Dinâmica, Palestra com o tema da Violência, Teatro e finalizando com uma reflexão sobre o tema. E logo após, foi ofertado um delicioso café da manhã.

CONFIRA AS FOTOS: