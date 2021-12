Avalie o post

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL), está realizando esta semana, o Torneio de Futsal Sub-14. A abertura foi nesta segunda-feira, dia de 13/12 e terá seu término na sexta-feira, 16/12, com o intuito oferecer a oportunidade a centenas de crianças e adolescentes de praticar o esportes gratuitamente dentro dos projetos sociais esportivos desenvolvidos pelo município.

O evento esportivo acontece no Ginásio Poliesportivo Bertino Rodrigues no Bairro de Nazaré, com início sempre as 18h. O torneio conta com a participação de dez times que buscam a vitória, premiação e sangra-se campeão da competição.