5 / 5 ( 2 votos )

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, em parceria com a Secretaria de Turismo e Idam, realizou com sucesso, a Feira do Peixe Amigo Pescador. O evento aconteceu no Mercado Municipal Melo e Póvoas com a participação da Comissão de agricultura, pecuária, pesca e abastecimento de Barcelos e os nossos queridos pescadores.

A venda de peixes no Mercado, foi realizada entre o pescador e o consumidor final, sem a figura do atravessador, com um preço inédito e bem acessível a toda a população barcelense. O valor do Peixe foi de R$ 8,00 (Pacu, Aracú e Peixe Liso), R$ 6,00 (Piranha, Acará, Traíra e outros).

"Neste primeiro momento, foi comercializado aproximadamente 400 kg de peixe em apenas 1h30 de feira. Superando nossas expectativas e dos consumidores, que se fizeram presentes para comprar o seu peixe fresquinho com preço justo". Afirmou entusiasmado Secretário de Produção e abastecimento, Janderlei Albertino.

A Feira faz parte do "Programa Amigo Pescador", que foi criado pela lei n. 582 de 08 de Marco de 2021, sancionado pelo Prefeito Edson Mendes, que visa subsidiar com gelo, combustível e alimentação o pescador artesanal, barateando o valor do peixe para a população e revitalizar a venda dos mesmos no mercado municipal.

Para a secretária de Turismo, Rosangela Melgueiro, o sucesso do evento motivou todos para a realização de outras edições da Feira.

"O prefeito Edson Mendes e vice França Moreira, pensando no pescador e no consumidor, teve esta bela iniciativa de trazer essa classe de volta ao Mercado, incentivando-os a trazer os peixes frescos e saudáveis para a população. É uma satisfação poder contribuir através do segmento turístico e a Secretaria Municipal de Turismo está como parceira do Programa Amigo Pescador. Venham participar de todas as feiras! Parabéns a todos os envolvidos" Finalizou a Secretária Municipal de Turismo, Rosângela Melgueiro

As 5h da madrugada, os moradores de Barcelos, já estavam no Mercado para a compra dos peixes, tomar um café regional e prosear com amigos, como era feito no passado áureo do Mercado municipal.

"Foi uma grande satisfação poder retornar a comprar o nosso peixe no Mercado Municipal, essa iniciativa da Prefeitura é excelente, facilitar o acesso ao peixe fresco com um preço acessível, além podermos ter o contato direto com o Pescador e ele com nós consumidores, já tínhamos perdidos esse vinculo há muito tempo. Espero que evolua cada vez mais, estarei sempre por aqui para participar". Disse o morador Jander Paixão.

CONFIRA AS FOTOS: