Neste último final semana, a Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL), realizou um Torneio sub-17 que promoveu o esporte e lazer para a juventude e a população barcelense que veio prestigiar o vento.

O evento aconteceu na Quadra Poliesportiva Bertino Rodrigue durante a semana e finalizou na sexta-feira, 03 de dezembro 2021. E teve como Campeão, o Time Areal Futsal, que venceu na final a equipe da Escola Angelina com um placar de 4 X 2.

De acordo com a Secretária de Juventude, Esporte e Lazer, o torneio teve como foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária também no esporte, bem como incentivar retorno da participação dos jovens e adolescentes ao esporte pós pandemia.

O evento teve o apoio e patrocínio do Banco Bradesco, na pessoa do Gerente, Eduardo Barbosa.

"Sempre acreditei que o esporte pode contribuir para a mudança de vida das pessoas, em especial das crianças que são o futuro, por esse motivo resolvi entrar com essa contribuição em apoio à Secretária Deusa Mota para a realização do Sub 17, onde contribui com 26 medalhas para o primeiro é o segundo lugar incluindo o melhor goleiro e o artilheiro dos jogos e troféu. Quando pequeno sempre tive quem me apoiasse, seja com patrocínio de equipamentos e inscrições, e hoje, posso retribuir todo apoio a mim dado quando criança, estimulando e apoiando o esporte infantil. Acredito que tal atitude possa conscientizar e estimular mais pessoas a apoiarem o esporte e cultura no município". finalizou o Gerente.