Avalie o post

A decisão sobre a realização ou cancelamento do evento será tomada e divulgada entre os próximos dias 10 e 12 de dezembro com base em dados estatísticos da nova variante Ômicron

Manaus – Até os próximos dias 10 ou 12 de dezembro a Prefeitura de Manaus vai decidir se realiza o Réveillon 2022 ou não. A declaração foi dada pelo prefeito David Almeida, em coletiva de imprensa, ontem (29), no Pálacio do Planalto, em Brasília. De acordo com ele, a prefeitura analisa a liberação das festas de fim de ano com muita cautela e trabalha, junto à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com base em dados estatísticos e de contágio da nova variante Ômicron, do novo coronavírus, para autorizar o Réveillon “Virada da Esperança” 2022, com segurança para toda a população.

Decisão Prefeito diz que não haverá problemas em cancelar ou adiar o evento (Foto: Marcio James/Arquivo Semcom)

David Almeida disse que a decisão sobre a realização ou cancelamento do evento será tomada e divulgada na próxima semana. “Nós já temos a contratação de um evento para o Réveillon, mas estamos analisando a possibilidade da liberação ou não do Réveillon e também do Carnaval na nossa cidade”, afirmou.

O gestor acrescentou, ainda, que Manaus já tem 74% da população completamente vacinada contra a Covid-19. “Já fizemos vários eventos-testes, mas cautela e prudência são nossas aliadas nesse momento”, frisou. Sobre a realização do Réveillon “Virada da Esperança”, ele esclareceu que apesar de o evento estar contratado e parcialmente pago, não haverá problemas em adiá-lo para uma data posterior, caso seja necessário cancelar em virtude da pandemia. A prioridade é a segurança da população.

Vacinação

Em Manaus, a vacinação segue até esta sexta-feira (3), com 52 pontos disponibilizados. Serão 41 unidades Semsa, três pontos de grande fluxo de pessoas, mais um na feira da Manaus Moderna, três Centros de Atendimento Integral à Criança (Caics) e um ao Idoso (Caimi), e o shopping Millennium, que funcionarão de segunda a sexta-feira.

O ponto localizado no shopping São José, na avenida Cosme Ferreira, no bairro São José, que atende parte da população da zona Leste, abrirá de segunda a sábado. A partir de quinta-feira (2) reabrem os pontos de vacinação em seis centros de compras.

Todos os detalhes sobre locais, endereços e horários de atendimento podem ser encontrados nos perfis oficiais da Semsa nas redes sociais – @semsamanaus, além do link http://bit.ly/localvacinacovid19, no site da secretaria.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte