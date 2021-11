Avalie o post

Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, esteve no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta segunda-feira (29) em reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que autorizou o investimento de R$ 1,154 bilhão na cidade de Manaus. O chefe do Executivo municipal estava acompanhado dos secretários municipais de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis; de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire; e de Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Renato Júnior.

Durante a reunião David Almeida apresentou um conjunto de projetos elaborados pela prefeitura (Foto: Alan Santos/PR)

Durante a reunião, que durou aproximadamente uma hora no gabinete presidencial, o prefeito David Almeida foi acompanhado pelo ex-superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes, e apresentou um conjunto de projetos elaborados pela prefeitura ao longo de três meses e que necessitam de investimentos para sair do papel. Entre eles estão o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a construção de 2 mil moradias populares, viadutos, passagens de nível, aquisição de ônibus elétricos, além de eventos, projetos e atividades de turismo.

“O presidente demonstrou total interesse em ajudar a cidade de Manaus e deu aval para os seus ministros”, declarou o prefeito David Almeida, que também acrescentou que nesta terça-feira, 30, formalizará o acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em reunião pela parte da tarde, e posteriormente terá um encontro com o ministro do Turismo, Gilson Neto.

“A Prefeitura de Manaus apresentará ao governo federal todos os projetos prioritários, que analisará as propostas e posteriormente aprovará com o aval do presidente”, explicou o prefeito, ao ser entrevistado por jornalistas em coletiva no Palácio do Planalto.

Ao lado dos secretários municipais, na área externa do prédio, o prefeito aproveitou para deixar um recado para a população da capital amazonense. “Nós vamos mudar a cara de Manaus e trabalhar daqui até 2024 para, com esses recursos, trazer uma condição bem melhor em relação a que nós temos hoje”, declarou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

