O prefeito de Barcelos, Edson Mendes, esteve no Comando Militar da Amazônia (CMA), para assinar o Termo de Cooperação Técnica, firmado entre o Exército Brasileiro e Prefeitura de Barcelos, para implantar, em definitivo, a tão sonhada Internet via cabo de fibra ótica em nossa cidade.

De acordo com o Prefeito, este projeto vem sendo acompanhado e apoiado desde 2017, desde o início de sua gestão. Graças ao Governo Federal e o Exército, Barcelos terá toda sua área urbana e adjacências cobertas por uma tecnologia que nos tirará do isolamento informacional. Onde será beneficiado a saúde, a educação, segurança pública, infraestrutura, enfim, todas as áreas afetas à Administração Pública.

"Nossa gestão esteve presente em todas as etapas deste grande programa, que é a Amazônia Conectada, dando todo o suporte demandado e demonstrando o interesse necessário, para que esta parceria lograsse êxito: prova maior é que, neste primeiro momento, foram contemplados, apenas, os municípios de Barcelos, Novo Airão e Tefé. Parabéns, BARCELOS! Esta vitória é toda tua." Comemorou o Prefeito Edson Mendes.

Presentes na solenidade os Generais de Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, Guido Amin Naves, Carlos Alberto Dahmer e Carlos Eduardo da Mota Góes, respectivamente, Comandante do CMA, Chefe do DCT, Chefe de TIC e Chefe do CIT.

Pela Prefeitura Municipal de Barcelos, além do Prefeito Edson Mendes, os Vereadores da base aliada, Albert Fernandes e Diego Ribeiro, Representante do Município Ronnie Cardoso e a Chefe de Gabinete Laury Miranda.