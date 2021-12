5/5 - (3 votes)

Em seu último dia de agenda administrativa no Distrito Federal, o prefeito Edson Mendes continuou as atividades com visita aos gabinetes de alguns parlamentares e ministérios, com o principal intuito de conseguir recursos e apoio para execução de obras no município e outras melhorias.

Nesta terça-feira (14), o prefeito esteve em companhia do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Mauro Campbell.

"Agenda em Brasília finalizada na companhia deste ilustre amazonense, Dr. Mauro Campbell, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, hoje respondendo pela Corregedoria Geral do Tribunal Superior Eleitoral. Na pauta, assuntos da atualidade e, naturalmente, da política que nos cerca. Um homem à frente do seu tempo, orgulho do Amazonas". Disse o Prefeito de Barcelos em sua rede social.

As articulações do Prefeito Edson Mendes e o bom relacionamento com os políticos da bancada amazonense em Brasília, foram decisivos para a aprovação de diversos pleitos e das demandas do município em várias áreas. Que são constatadas nas diversas obras finalizadas, em andamento e outras que estão por vir.

Em uma verdadeira peregrinação em diversos órgãos federais, gabinetes e ministérios, sempre buscando projetos e recursos para o município, pode-se constatar que o balanço das viagens à Brasília é altamente positivo.

O prefeito retorna ao município em breve, onde anunciará boas novas para a população de Barcelos.