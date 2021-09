5 / 5 ( 4 votos )

Neste domingo (26-09), a cidade de Barcelos esteve em festa. Amigos, familiares, servidores municipais, autoridades e o povo em geral, se reuniram na Marina BH no bairro de Marará, para comemorar o aniversário do Prefeito Edson Mendes.

Edson Mendes completou 51 anos. O chefe do executivo municipal agradeceu a cada um, amigos, familiares e a presença de cada servidores municipais presentes.

Foi servido uma deliciosa feijoada aos presentes no evento e logo após as homenagens ao prefeito, feita pelos amigos e companheiros de trabalho, crianças e admiradores, todos juntos cantaram o “Parabéns pra Você” e deram seus cumprimentos ao aniversariante, cada pessoa foi recebida com muito carinho pelo prefeito e os abraços emocionados era visto de longe, principalmente dos servidores que são gratos pelo empenho do prefeito nos diversos setores que compõe sua administração. “Um pai para todos” é o que foi ouvido por vários presentes.

“É uma honra comemorar mais um ano de vida ao lado de pessoas especiais, a todas as comunidades de bairros que estão aqui, aos funcionários, aos secretários e vereadores que sempre me acompanham nas principais ações de governo, meu muito obrigado a todos, não só hoje mas todos os dias é dia de comemorar a vitória desse povo que merece o melhor, e o meu aniversário traz a marca de dever cumprido e outras que virão, foi um ano de muitas lutas mas também de muitas vitórias, e graças a essa população que sempre está comigo, este aniversário se tornou mais especial.” Disse o prefeito Edson Mendes, em fala aos presentes.

Ao som de diversos artistas locais, a festa encantou a todos, que, além da comemoração puderam rever amigos e colocar as conversas em dia. O evento que foi até o anoitecer.

Redação e fotos: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Barcelos

CONFIRA AS FOTOS: