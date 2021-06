5 / 5 ( 2 votos )

O Hospital Geral de Barcelos - HGB passará por uma profunda transformação. O prefeito Edson Mendes, anunciou nesta terça-feira, 29-06, a confirmação das obras, com a homologamos da licitação para reformar e modernizar o Hospital.

O HGB passará, por sua mais ampla obra nos últimos 20 anos, com recursos de mais de 2 milhões de reais conquistados pelo executivo barcelense junto aos parlamentares amigos da cidade. Emendas do Senador Omar Aziz e Deputado Estadual Adjuto Afonso.

Ainda segundo o Prefeito, a obra contará também com recursos próprios da Prefeitura.

"Assim, estaremos consolidando nossas políticas públicas para, cada vez melhor, atender nosso povo com mais leitos, profissionais, medicamentos, mais estrutura, enfim. O novo complexo contará, também com uma outra recepção, para separar a clínica médica das emergências. Em tempo: o prédio será batizado com o nome da saudosa Professora Anita Beatriz Katz Nara, que muito fez pela saúde de todos nós. É a Gestão do Novo Tempo realizando sonhos, para pesadelo dos que torcem contra nossa Barcelos". Finalizou o Prefeito Edson Mendes.