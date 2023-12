O prefeito de Manaus, David Almeida, anuncia, nesta segunda-feira (4), às 14h, o programa “Transação Tributária de 2023”. O evento será realizado no 4º andar do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), localizado na Avenida Umberto Calderaro, esquina com a Avenida Ephigênio Salles.

A solenidade também contará com as presenças do secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, e do procurador-geral do Município, Rafael Bertazzo, que farão a apresentação do programa tributário municipal.

SERVIÇO

O quê – Anúncio do programa “Transação Tributária de 2023”

Quando – Segunda-feira, 4/12

Horário – 14h

Local – 4º andar do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), localizado na avenida Umberto Calderaro, esquina com a avenida Ephigênio Salles, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul

O post Prefeito David Almeida anuncia o programa ‘Transação Tributária de 2023’ apareceu primeiro em Portal Você Online.