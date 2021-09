5 / 5 ( 6 votos )

O anúncio foi feito na reunião que aconteceu no ginásio Arnaldo Coimbra nesta terça-feira 21, o chefe do executivo municipal de São Gabriel da Cachoeira divulgou em primeira mão a destinação de 2 milhões de reais oriundas de emenda parlamentar para as agremiações culturais do Alto Rio Negro.

Recurso que serão aplicadas na organização, modernização e fortalecimento cultural. O prefeito Clóvis esteve acompanhado da primeira Dama do município e Secretária Municipal de Assistência Social senhora Priscila Costa, do Chefe de Gabinete senhor Valmir Delgado, da Secretária municipal de Cultura senhora Elma Jeane, dos vereadores Messias Ambrósio, do líder de governo senhor Ernani Vaz, dos presidentes das agremiações Tucano senhor Odimar Cordeiro, Agremiação Cultural Baré senhor Farias e da Filhos do Rio Negro senhor Allan.

"Os investimentos previstos vão desde a Construção de galpões, aquisições de veículos tipo Van, móveis permanentes, etc. A ideia do prefeito é fazer o que nunca fora feito, é valorizar o que nunca foi valorizado, é apresentar um Festribal 100% tradicional para o mundo assistir e se encantar. É investir em nossa cultura, resgatar o que estava quase esquecido. Cultura é a nossa paixão, nossa arte, o renascer de um povo! Viva a cultura, viva o povo gabrielense" Finalizou o Prefeito Clóvis