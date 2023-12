Após o incêndio que atingiu a feira municipal do Santo Antônio, na zona Oeste, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou o início imediato das obras de revitalização, nesta segunda-feira (4).

“Vamos iniciar, a partir de hoje, essa revitalização. Isso se faz em razão de nós encontrarmos muitas feiras e mercados com mais de 30, 40 anos, sem uma reforma ou uma modificação com relação ao telhado, forro, elétrica e hidráulica. Então, nós estamos fazendo essa intervenção e antecipação dos trabalhos na feira municipal do Santo Antônio, para que nós possamos colocá-la dentro dos padrões da prefeitura nesse setor”, enfatizou.

O incêndio alcançou 18 boxes, com 12 deles completamente consumidos pelo fogo. Além disso, seis unidades sofreram danos parciais. Desde as primeiras horas da madrugada, a equipe da Secretaria Municipal do Centro (Semacc) está no local, oferecendo suporte essencial aos feirantes afetados por esse sinistro.

“Nós estamos desde a madrugada na feira, recebemos todas as informações, nossa equipe estava no local, juntamente com a equipe de bombeiros que atuou para conter o incêndio. Foram atingidos 18 boxes, três boxes foram de forma muito parcial, mas foram atingidos também pelas chamas. Não teve nenhum ferido, nenhuma fatalidade, isso é o mais importante. Estamos aqui para dar total assistência para esses permissionários que sofreram com esse incêndio, logo vamos conversar com eles, para que a Prefeitura de Manaus entre dando todo o suporte necessário”, disse o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa.

Foi constatado que a estrutura física total do local não foi afetada. Além disso, não há relatos de vítimas, sendo todo o prejuízo material. As autoridades competentes se encarregarão de investigar as causas desse incidente.