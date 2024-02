O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta segunda-feira (19), uma visita à Unidade Móvel de Saúde da Mulher, na zona Norte da capital, para acompanhar os atendimentos ofertados no local.

Esta é a última semana da unidade atendendo pacientes na rua Vitória-Régia, no bairro Santa Etelvina, em frente ao 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A partir da próxima segunda-feira (26), a carreta será instalada no estacionamento do shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus.

Durante os primeiros atendimentos do dia, o prefeito ouviu as pacientes que estavam aproveitando para fazer um verdadeiro check-up, devido ao grande número de exames e outros serviços oferecidos às mulheres.

Somente no ano passado, as Carretas da Mulher realizaram mais de 44,6 mil procedimentos, sendo 9,6 consultas médicas, 5,8 mil consultas de enfermagem, 14,8 mil ultrassonografias, 4,2 mil exames preventivos, mais de 4 mil mamografias e mais de 2 mil dispensações de medicamentos.

Usuárias da unidade, Ivone Araújo e Márcia Cristina contam que essa é uma oportunidade única de realizar consultas e exames de uma vez só perto de casa, evitando agendamentos. “Aqui você já passa pelo médico, pega os encaminhamentos e já faz os exames na carreta mesmo. Então, facilita a nossa vida”, disse Ivone.

Já para Márcia, o atendimento foi rápido e eficiente. “Aqui a gente já conseguiu o atendimento com o médico, já vamos fazer o exame. Tudo muito rápido. Facilitou muito, muito mesmo”, complementou.

A enfermeira responsável pela Unidade Móvel de Saúde da Mulher da zona Norte, também chamada de Carreta 02, Dara Luíza, informa que os atendimentos na rua Vitória-Régia, no bairro Santa Etelvina, serão realizados até esta sexta-feira (23), quando vai completar um mês de atendimento no local. A unidade funciona das 7h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio.

A carteira de serviços oferecidos às usuárias inclui consultas médicas e de enfermagem, mamografia, ultrassonografia, atendimento pré-natal, planejamento reprodutivo, coleta e exame preventivo, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e dispensação de medicamentos.

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher compõem estratégia da Semsa para reforço da cobertura da atenção primária nas áreas de maior demanda e vazios assistenciais nas zonas Norte, Leste e Oeste.

