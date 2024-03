Os valores mais altos estão nos bairros Ponta Negra, Adrianópolis e Aleixo.

O preço médio dos imóveis residenciais em Manaus subiu 0,52% em fevereiro de 2024, acima da média nacional de 0,49%, de acordo com o índice FipeZap, que acompanha a variação do preço médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na Internet. A variação acumulada no ano é de 0,69%, e de 9,9% nos últimos 12 meses.

O preço médio do metro quadrado (m²) em Manaus, em fevereiro/2024 chegou a R$ 6.555. Os valores mais altos estão nos bairros Ponta Negra, Adrianópolis e Aleixo.

Os bairros que tiveram maior valorização nos últimos 12 meses foram o Centro, Chapa e Aleixo.

A alta na média nacional do Índice FipeZap representa uma nova aceleração dos preços em relação aos resultados de dezembro/2023 (+0,29%) e de janeiro/2024 (+0,36%).

O último incremento mensal foi mais elevado entre imóveis com um ou três dormitórios (+0,52%), contrastando com o avanço relativamente menor entre unidades que contavam com dois dormitórios (+0,43%).

Em termos de abrangência geográfica, a alta mensal nos preços foi compartilhada por 48 das 50 cidades monitoradas pelo, incluindo 15 das 16 capitais que integram essa lista: João Pessoa (+1,74%); Curitiba (+1,65%); Salvador (+1,15%); Recife (+1,04%); Belo Horizonte (+0,93%); Maceió (+0,92%); Vitória (+0,88%); Goiânia (+0,73%); Florianópolis (+0,60%); Fortaleza (+0,56%); Manaus (+0,52%); Campo Grande (+0,43%); São Paulo (+0,34%); Brasília (+0,20%); e Rio de Janeiro (+0,12%). Em Porto Alegre (RS), diferentemente, os preços residenciais recuaram 0,23% no período.

Ao final do primeiro bimestre, o índice acumulou uma alta de 0,85%, resultado acima da variação acumulada pelo IGP-M/FGV (-0,45%), mas inferior à inflação ao consumidor de 1,20% (considerando o resultado do IPCA de janeiro e o IPCA-15 de fevereiro).

Na análise dos últimos 12 meses, houve uma valorização acumulada de 5,31% nos últimos 12 meses, superando a variação do IGPM/FGV (-3,76%), bem como prévia da inflação ao consumidor, dada provisoriamente pelo comportamento do IPCA até janeiro/24 e do IPCA-15 de fevereiro/2024 (+4,44%).

Nesse horizonte temporal, imóveis residenciais com um dormitório registraram uma valorização acima da média (+5,64%),contrastando com a alta relativamente menor entre unidades com dois dormitórios (+5,09%).

Com base em informações da amostra de anúncios de imóveis residenciais para venda em fevereiro/2024, o preço médio calculado para as 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP foi de R$ 8.791/m².

Imóveis de um dormitório se destacaram pelo preço médio de venda relativamente mais elevado (R$ 10.358/m²), contrastando com o menor valor entre unidades com dois dormitórios (R$ 7.902/m²).

O post Preço de imóvel residencial em Manaus valorizou 0,69% no primeiro bimestre de 2024, aponta FipeZap apareceu primeiro em Portal Você Online.